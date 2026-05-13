◇プロ野球セ・リーグ DeNA3-1中日(12日、横浜スタジアム)新たな正捕手として期待されるDeNA松尾汐恩選手が、「これからベイスターズを背負っていかないといけない」と強い思いを語りました。これまで正捕手として28試合に出場していた山本祐大選手が、12日にソフトバンクへのトレード移籍が決定。代わって松尾選手が、エース・東克樹投手と今季初めてバッテリーを組みました。結果は東投手に「今まで通りの僕らしい投球を引き出し