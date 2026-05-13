ジャイアンツ戦の3回、7号ソロを放つドジャース・大谷＝ロサンゼルス（共同）ドジャースの大谷に、待ち焦がれた瞬間がようやく訪れた。12日のジャイアンツ戦の三回。外角に逃げるシンカーを、両腕を伸ばして捉えた。逆らわずに打ち返した打球は鋭く、美しい軌道で左中間席へ。53打席ぶりに放った7号ソロ。苦しみから解放されたかのように、ダイヤモンドを駆けながら両手を広げて夜空を見上げた。前回の4月26日に描いたアーチも