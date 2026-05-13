ラグビーリーグワン3部に来季（26〜27年シーズン）から新規参入するAZ―COM丸和モモタローズは13日、元日本代表で通算25キャップのWTB山田章仁（40）の獲得を発表した。同チームは13年に発足し、今年3月にリーグワンへの新規参入が決定。新たなステージでの戦いに向けて、目玉選手の獲得となった。山田は北九州市出身の40歳。小倉高―慶大を経て08年にホンダ（現三重）入り。10シーズンを過ごしたパナソニック（現埼玉）では主