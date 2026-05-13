Image: aishwarya young / Shutterstock.com 2025年7月24日の記事を編集して再掲載しています。 太陽光パネルなぁ、いいテクノロジーなんだけど、とにかく場所を取るから設置場所が難しいんだよなぁ。技術革新で、そんなイメージが払拭されていきそうです。1枚あたりの最大出力が約3倍に。驚きの変換効率も実現太陽光電池等を手がける中国の新エネルギー企業、Risen Energyが、太陽光パネ