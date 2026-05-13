３、４月度の「大樹生命月間ＭＶＰ」が１３日に発表され、パ・リーグ打者部門ではソフトバンクの近藤健介外野手（３２）が選ばれた。近藤は２０２４年６月度以来、自身４度目の受賞となった。３、４月は２６試合に出場し、打率２割９分２厘、６本塁打、１９打点。持ち前の選球眼を生かし出塁率は４割２分５厘を記録した。３月に行われたＷＢＣでは１３打数無安打とまさかの大ブレーキ。帰国後は急ピッチでの調整を強いられたが