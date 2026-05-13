ボートレースからつの「唐津ミニット開設２２周年記念」は１３日、４日目を開催した。準優１０Ｒでは中島昂章（３４＝佐賀）が１着でファイナル進出。優勝戦は地元水面でデビュー初Ｖを狙う。１０Ｒはインの長尾章平がＦに散る中、自身はコンマ０１踏み込みから繰り上がりで１着。「自分も（Ｆを）切っていてもおかしくなかったし、ラッキーでした」とツキも味方に、２０２４年９月の若松以来となるベスト６入りを決めた。足