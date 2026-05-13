『クリッカー』とは？ 本題に入る前に『クリッカー』について説明させていただきます。 クリッカーは、ボタンを押すと詝カチッ詝と音の鳴る手のひらサイズの装置のことです。そして、これを巧みに操ってトレーニングすることを『クリッカートレーニング』といいます。 クリッカーにはいくつか種類があり、ボタンの付いた装置のみのタイプや、スティック