最近多くのスーパーで導入されているセルフレジ。店舗の人件費削減などには貢献するのでしょうが、トラブルも多くあると聞きます。これは筆者が実際にスーパーのセルフレジで遭遇したトラブルのエピソードです。 セルフレジ 先月、私がスーパーへ買い物へ行った時のことです。そのスーパーは有人レジの隣にセルフレジが設置されていて、多くのお客さん達が利用し