タレントのpecoが、母の日に長男がカードを作ってくれたことを明かした。母子2ショットの写真を公開し、フォロワーから「とっってもかわいいですぺこちゃんおつかれさまです」などと共感の声が届いている。 【写真】愛犬に靴下を引っ張られた瞬間のpecoの表情、かわいい！ pecoは10日に更新したインスタグラムで「Happy Mother's Day息子が学校で作ってきてくれたカードがかわいすぎて、そして書いて