【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】#47『イエスタデイ』一周回ってBメロの劇的な美しさを積極的に堪能したいアルバム『ヘルプ！』（1965年8月6日発売）?◇◇◇■『イッツ・オンリー・ラヴ』今回の2曲は、映画で使われていないB面曲であり、かつ地味っちゃあ地味な短い曲である。それでもファンの間で人気が高い。特にアメリカ人好みの曲らしく、次作『ラバー・ソウル』のアメリカ編集盤に、『ひと