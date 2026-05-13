天皇賞・春で７着だったシンエンペラー（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父シユーニ）は宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）への出走を目指す。「悪くないレースだったけど、最後は距離かな。今回は適距離だと思う」と矢作調教師は語った。登録していた英国のプリンスオブウェールズＳ・Ｇ１（６月１７日、アスコット競馬場・芝１９９０メートル）には出走しない見込み。