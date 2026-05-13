フォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）は登録していたプリンスオブウェールズＳ・Ｇ１（６月１７日、アスコット競馬場・芝１９９０メートル）には向かわない見込みであることが５月１３日、分かった。すでに北海道のノーザンファーム早来まで戻っている。矢作調教師が明らかにした。もともと、今後は愛チャンピオンＳ・Ｇ１（９月１２日、レパーズタウン競馬場・芝２０００メートル）から凱旋