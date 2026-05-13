◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）２週前追い切り＝５月１３日、美浦トレセン日本ダービーに２頭出しで挑む手塚貴久厩舎勢が、ともに上々の動きを見せた。皐月賞２着の雪辱を期すリアライズシリウス（牡３歳、父ポエティックフレア）は、美浦・Ｗコースで外フォルラニーニ（５歳２勝クラス）を４馬身追走する形からスタート。６ハロン８３秒２でラスト１ハロンのタイムはエラーで計測