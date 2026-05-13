広島は１３日、８月６日の巨人戦（マツダ）で「ピースナイター２０２６」を開催することを発表した。今年で１９回目の開催。スポーツを通じて平和の大切さを広く伝え、被爆地・広島から平和への願いを発信することを目的としている。当日は「８６特別ユニフォーム」を着用。始球式はＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴの村上信五が務める。祖父が広島県出身で、今年は中国放送の「ピースアンバサダー」に就任している。