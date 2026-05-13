アニメ「ルパン三世」、映画「犬神家の一族」の音楽などで知られる作曲家でジャズピアニスト・大野雄二（おおの・ゆうじ、本名同じ）さんが４日、老衰のため都内の自宅で死去した。８４歳だった。葬儀・告別式は近親者で執り行った。後日、お別れの会を予定している。２００６年に大野さんの自宅でインタビューをした。３０年ぶりにリメークされた映画「犬神家の一族」（横溝正史原作、市川崑監督）の封切り前だった。“犬神家