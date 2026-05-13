直木賞作家でテレビ番組「11PM」の司会としても活躍し、2012年に亡くなった故藤本義一さん（享年79）の妻、藤本統紀子（ふじもと・ときこ）さんが13日午前10時34分、兵庫県西宮市内で老衰のため死去した。91歳だった。同県出身。通夜は17日、告別式は18日にいずれも西宮市の公益社西宮山手会館で営まれる。喪主は長女・中田有子さん。親族によると、統紀子さんは近年は高齢者施設で暮らしていた。今年3月中旬に誤嚥（ごえん）