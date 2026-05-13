俳優・水上恒司が主演する日韓合作の映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』（5月29日公開）において、新宿中央署の新人刑事・相葉四郎（水上）と、ソウル警察庁からやってきたエリート刑事・チェ・シウ（ユンホ）の個性が爆発するキャラクター紹介映像が解禁となった。【動画】“破天荒！”水上恒司＆ユンホ（東方神起）キャラ紹介シーン同映像で強烈なインパクトを放つのは、歌舞伎町で生まれ育ち、元暴走族総長という異色の経歴をも