◇セ・リーグ阪神─ヤクルト（2026年5月13日神宮）阪神のダウリ・モレッタ投手（30）が、13日のヤクルト戦前に「階段ダッシュ」で体を温めた。球場に到着するやいなや、左翼ファウルゾーンへ移動し、黙々と観客席の階段を駆け上がった。本拠地・甲子園では投手陣が強化メニューとして実施することが多いが、敵地では異例と言っていい。ここまで14試合に登板し、防御率6・75の右腕は、5月5日の中日戦（バンテリンドー