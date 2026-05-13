アメリカのトランプ大統領の中国訪問に、大企業トップが同行しています。参加しないと伝えられた半導体大手エヌビディアのCEOも加わっているということです。【映像】トランプ大統領に大企業トップが同行ホワイトハウスの当局者はテスラのマスクCEOや、アップルのクックCEO、ボーイングのオルトバーグCEOら16人の企業トップが大統領の訪中に同行すると明らかにしました。テクノロジーや金融、航空機や農業などの分野でビジネ