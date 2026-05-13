昨季限りで現役を引退した元プロ野球選手の沢村拓一氏（38）が11日に放送されたBS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（月曜後9・00）にゲストとして初出演。憧れていたスーパースターとの思い出を語った。巨人、ロッテ、レッドソックスと日米3球団でプレーした沢村氏は単独でのゲスト。今回の番組MCはお笑いコンビ「TIM」のレッド吉田（60）とフリーアナウンサーの上田まりえ（39）が務めた。オープニングから「20