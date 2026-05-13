アメリカ国防総省は対イラン攻撃の戦費が、これまでに290億ドル＝およそ4兆6000億円にのぼることを明らかにしました。【映像】イラン・カーグ島への攻撃の様子国防総省は12日、対イラン攻撃の戦費について2週間前に推計していた250億ドルから40億ドル＝およそ6300億円増加したと発表しました。費用の多くは武器や弾薬で、増加分に関しては装備品の修理・補充費用と作戦の運用費だということです。こうした中、ロイター通信の