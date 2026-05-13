13日の東京株式市場で、品質問題の疑いがあると公表したニデックの株価が一時ストップ安水準まで下げた。終値は前日比394円（13.9％）安の2435円。会計不正に続き、製品自体の問題が明らかになり売りが殺到した。ニデックは外部専門家で構成する調査委員会を設置し、詳細を確認する。ニデックは内部管理体制の改善を促す「特別注意銘柄」に昨年から指定されている。証券アナリストは「新たな事案が発覚し、上場維持のハードル