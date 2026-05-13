スーパーの買い物客＝2025年10月、東京都練馬区のアキダイ関町本店内閣府が13日公表した4月の景気ウオッチャー調査（街角景気）によると、足元の景気実感を示す現状判断指数（季節調整値）は前月より1.4ポイント低い40.8だった。中東情勢の混乱を受け、2カ月連続で悪化した。新型コロナウイルス禍やロシアのウクライナ侵攻に直面した2022年2月以来、4年2カ月ぶりの低水準となった。家計、企業、雇用の全ての指数が悪化した。景