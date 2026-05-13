不同意性交などの罪に問われているお笑いグループ元メンバー斉藤慎二被告の裁判で、事件が起きた際のテレビ番組のロケに関わったADが当時の状況を証言しました。【映像】不同意性交などの罪に問われている斉藤慎二被告「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告（43）はおととし、ロケバスの車内で共演した20代の女性に性的暴行をした不同意性交などの罪に問われています。斉藤被告は「同意してくれていると思った」と