山本も3被弾とジャイアンツ打線につかまった(C)Getty Imagesドジャースは現地5月12日に本拠地で行われたジャイアンツ戦に2−6と敗れ、今季2度目の4連敗を喫した。不振だった大谷翔平に12試合ぶりにアーチが飛び出したものの、打線がつながらなかった。【動画】待ってました！12戦ぶりとなった大谷の7号豪快アーチシーン先発した山本由伸は立ち上がりから安定感あるピッチングを見せたが、しかし三回二死から「9番・捕手」のエ