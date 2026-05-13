「ヤクルト−阪神」（１３日、神宮球場）阪神の佐藤輝明内野手が全体練習練習開始前に、神宮球場の外野フェンスを確認する場面があった。ネットでは１２日の同カードで、高寺が左翼へ放った初回先頭打者アーチが話題となっていた。神宮球場外野フェンスはラバーの上に、ネット部分がある。ＳＮＳでは高寺の打球はネットの上部を越えずに、下部をくぐり抜けてスタンドインしている動画などが上がっていた。試合中にはヤク