あす、米中首脳会談が行われます。今、中国はアメリカへの経済的依存を減らすため、6000を超す品目を「関税ゼロ」にして、海外から投資を呼び込んでいます。舞台は「中国のハワイ」と呼ばれる島です。中国最南端にある海南島。エメラルドグリーンの海が広がり、一年を通して温暖な気候に恵まれています。国内の旅行者も免税品を購入できる離島免税制度があって、まさに“買い物天国”。中国のハワイとも呼ばれる、国内屈指のリゾー