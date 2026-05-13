京都新聞杯で７着だったエムズビギン（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父キタサンブラック）は日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）を目指すことになった。賞金面で除外となれば、同日の白百合Ｓ（京都競馬場・芝１８００メートル）に目標を切り替える。「使った後も変わりないですよ。（京都新聞杯は）１コーナーでゴチャついて、後ろになってしまいましたから」と友道調教師は説明した。同馬はセ