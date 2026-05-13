２０１９年の2月に、ステージ4の口腔がん(舌がん)と診断されたことを公表し、舌の6割以上を切除し、再建手術。その後、同年４月には「食道がん」も判明し、手術で治療を行った、歌手の堀ちえみさんが、４月２２日、自身のブログを更新。歯の治療について綴りました。 【写真を見る】【 堀ちえみ 】 「右下のインプラント、装着完了！」「次回から右上のインプラントや、傷んだ歯の治療がスタートします」「負担が解消されると