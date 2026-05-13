テレビ朝日系“ママ特化型バラエティー”「夫が寝たあとに」が１２日深夜に放送され、ＭＣを務めるお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春の妻で、元モーニング娘。の藤本美貴と、お笑いタレントの横澤夏子が出演。この日は「俳優・内山理名 生後６ヵ月のドタバタ育児ＳＰ」として内山理名（４４）が育児などについて語った。内田が「離乳食が大変です」と話し、話題は子どもの食事のことへ。手作りしたおかゆ、かぼちゃ、にんじ