１３日に放送されたフジテレビ系「ぽかぽか」では、今中高生に大人気という２組のお笑いコンビとトリオが登場。その中の１人が四国４県が言えず、スタジオをどよめかせた。この日はジェラードンとネルソンズが出演。その中で、メンバーの妻たちが夫に直して欲しいことを訴えた。その中でアタック西本の妻が「夫は知らないことが多すぎる」「小６か中１ぐらいの学力だと思う」と紹介。するとネルソンズの和田まんじゅうが「こ