千葉県の京葉道路下りで13日朝、乗用車5台が絡む事故が起き、3歳の男の子を含む4人がけがをしました。午前9時過ぎ、京葉道路下りの宮野木ジャンクション付近で「乗用車複数台で事故がおきていて車線をふさいでいる」と目撃者から110番通報がありました。警察などによりますと、乗用車5台が絡む事故が起き、3歳の男の子を含む4人がけがをしたということですが、いずれも軽傷です。この事故の影響で京葉道路下りの一部が通行止めとな