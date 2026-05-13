佐々木朗希は本来の持ち味をどう取り戻していくのか？photo by Getty Images後編：ドジャース佐々木朗希の不振と再生への道筋ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希が先発として結果を残せずにいる。高校時代から佐々木を見続けているディラン・ヘルナンデス記者は、「マイナーに一度行って、本来の姿を取り戻すべき」と主張する。その裏には、誰よりも佐々木の才能を高く評価しているからこその理由がある。前編〉〉〉「本当に