ガールズグループApinkのユン・ボミと、音楽プロデューサーのラド（Rado）の結婚式が3日後に迫る中、豪華な祝歌ラインナップが公開された。5月13日、High Upエンターテインメントは本サイト提携メディア『OSEN』に対し、「Apink、STAYC、そしてUNCHILDが、ユン・ボミとラドの結婚式で祝歌を披露する」と明かした。【写真】高級ホテルで挙式！ユン・ボミ、9歳上作曲家と結婚へユン・ボミとラドは、5月16日にグランドハイアットソウ