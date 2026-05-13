宅配ピザチェーンの「PIZZA-LA」は、1人用サイズのPサイズ限定商品「プレミアムトリオ」を5月13日(水)から6月9日(火)まで期間限定で販売する。価格は2480円(税込)から。人気No.1の「テリヤキチキン」、今春発売の新作「プライムガーリックビーフ」「大海老のシーフードタルタル」の3種類を1枚で楽しめる限定ピザ。直径約22.8cmのPサイズ限定で展開する。「プレミアムトリオ」の画像はこちら〈人気No.1「テリヤキチキン」〉特製テリ