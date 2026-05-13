１３日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比２８．０８ポイント（０．６７％）高の４２４２．５７ポイントと反発した。２０１５年６月下旬以来、およそ１０年１０カ月ぶりの高値水準を切り上げている。投資家心理がやや上向く流れ。対米ドルの人民元高や、米中関係の改善期待などが支えだ。トランプ米大統領は１３日夜に北京入りし、中国の習近平・国家主席と１４〜１５日の２日間にわたり会談する予定。ト