伝統的なビジュー使いをモダンに再解釈した、LILY BROWNのハイエンドライン「L.B CANDY STOCK」から、2026 SUMMER COLLECTIONが登場♡スペシャルモデルには、グローバルな人気を集める「Hearts2Hearts」を起用し、きらめきあふれる最新ヴィジュアルを公開します。ワンピースからアクセサリーまで、夏気分を高めてくれる華やかなアイテムが勢ぞろい。先行予約は2026年5月14日（木）0:00よりスタӦ