松嶋尚美や土屋アンナなどのものまねで知られる、タレント・みかん（42）が12日、自身のインスタグラムを更新。「夢グループ」の石田重廣社長とのコラボ動画を公開し、爆笑必至のものまねに反響が集まっている。【動画】「ソックリ笑える」「流石だわ」みかん×夢グループ・石田社長の“爆笑”コラボものまねみかんは「夢グループの石田社長にこんな事やらせてしまった（笑）」と書き出し、石田社長本人と共演したぜいたくな