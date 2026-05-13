フリーアナウンサーの有働由美子（57）が13日、自身のインスタグラムを更新。大好物の大阪グルメについて伝えた。有働は「ど、ど、どどうでもいいことなんですけどりくろーおじさん今日は焼きたて3周並んだけどまた一番前！！！でした！そんな連続ある？と無駄に投稿です」と報告。「う、う、うますぎるちぎり食いしてたら隣の席のおじいさんがガン見してはりました私だけ美味しいの食べてごめんな」と移動中の“