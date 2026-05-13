2025年度の国の稼ぎが3年連続で過去最大を更新です。財務省が発表した2025年度の国際収支速報によりますと、日本が海外との貿易や投資でどれだけ稼いだかを示す経常収支が34兆5218億円の黒字となりました。黒字幅は前年度と比べて4兆4900億円あまり、率では15.0％増えていて、過去最大を3年連続で更新しました。半導体などの輸出が伸びるなか、貿易収支が5年ぶりに黒字になったことなどが要因です。あわせて発表された3月の経常収