◇大相撲夏場所4日目（2026年5月13日両国国技館）人気業師の東前頭11枚目・宇良（33＝木瀬部屋）は東前頭12枚目の獅司（29＝雷部屋）を下手投げで下して2勝目を挙げ、星を5分に戻した。初顔合わせとなった一番は、立ち合いでかち上げを食らい、上体を起こされた後にはたかれて前のめりになったが、前に出る相手の横に素早い動きでとりつき、鮮やかな下手投げを決めた。ABEMA大相撲中継で解説を務めた元大関・栃東の玉ノ