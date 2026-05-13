物価高の影響を受けた倒産が2026年に入ってから高い水準で推移しています。2026年1月から4月までで燃料や原材料の高騰を価格転嫁できず、収益性が悪化した「物価高倒産」の件数は346件となりました。前の年の同じ期間と比べて約2割増えていて年間で最多を更新する可能性があるということです。調査した帝国データバンクは4月時点ではナフサ供給難に伴う倒産は確認できなかったが、今後、中東情勢次第では原油価格の上昇による物価