ロシア国防省は5月12日、現地時間12日午前0時をもって停戦合意が終了し、ロシア軍は特別軍事行動を継続すると発表しました。また、ロシア軍は56の地域におけるウクライナ軍の軍用空港や弾薬庫、燃料庫などに対して攻撃をおこない、固定翼無人機108機を撃墜したとのことです。一方、ウクライナ軍参謀本部の同日の発表によると、過去1日間で前線地域で174回にわたる戦闘が発生し、ウクライナ軍が複数の方向からロシア軍を撃退し、ロ