タレントの鈴木奈々さんは5月12日、自身のInstagramを更新。ミニスカートを着用した全身ショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】鈴木奈々の体重は？「スカート似合いますよ」鈴木さんは「久しぶりにミニスカ着たよー！いつもパンツスタイルだからねゴルフウェアって可愛いね」とつづり、2枚の写真を投稿。ゴルフウエアを着用した姿です。1枚目は全身ショットで、ミニスカートとニーハイソックスの間から美脚がちらりと見