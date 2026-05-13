「ハンマーヘッド」デザインを踏襲かトヨタの「カローラ」が2026年10月で誕生60年を迎えます。2026年5月12日には改良型のカローラ／カローラツーリング及び、カローラ 特別仕様車 ACTIVE SPORTならびにカローラ ツーリング 特別仕様車 ACTIVE SPORT 60周年記念仕様が発売されましたが、ここでは2025年10月の「ジャパンモビリティショー2025」で世界初公開された「カローラコンセプト」から未来の姿を紐解いていきます。【画像