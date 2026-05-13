モーターの大手メーカー「ニデック」は一部の製品で、顧客の確認を受けずに製造工程や設計を変更するなど、品質に関する不適切な行為の疑いが判明したと発表しました。ニデックによりますと、不正があったのは家電や自動車などに使われる部品で、今年1月から行われた社内調査で発覚しました。不正の大半は、顧客に確認しないまま部材を替えたり製造工程や設計を変更したりしたもので、このほかにも試験データの改ざんや、生産地の