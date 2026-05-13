イランの革命防衛隊は防衛上のホルムズ海峡の範囲を再定義し、大幅に拡大したと明らかにしました。イランによる管理を強化する姿勢を強調しています。イランの国営メディアは12日、イランの革命防衛隊がホルムズ海峡での防衛上の境界線を抜本的に再定義し、大幅に拡大したと伝えました。イラン側が主張するホルムズ海峡の範囲は、これまでのおよそ10倍となる500キロ近くに及び、西はペルシャ湾のゲシュム島近くの島から、東はオマ