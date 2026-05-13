世の中のありとあらゆるものを忖度なしに検証し、独自ランキングを紹介するMBS「サタプラ」の『ひたすら試してランキング』。 【写真を見る】試してわかった「冷凍ピザ」5位～1位をイッキ見！ MBS清水麻椰アナウンサーが「冷凍ピザ」を徹底調査。ひたすら試してわかった、“サタプラ的おすすめベスト５”を発表した。 目次【5位】味・コスパ◎シェフは耳の触感を評価「バランスのとれたピッツア」【4位】2枚入