高級シャンパンなどの万引きを繰り返し、300万円相当を売りさばいていたとみられる32歳の男が逮捕されました。遠藤凌容疑者（32）は2026年1月、東京・足立区のスーパーでシャンパン12本を盗んだ疑いが持たれています。シャンパンを載せたカートに目隠し用の鞄を置き、電話しているように装って店を出て盗んでいました。これまでにシャンパンや酒、760点・300万円相当を都内の買い取り業者で売りさばいていたということで、本人のメ