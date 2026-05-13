ジャイアンツ戦に先発して6回1/3を投げ、5失点で3敗目を喫したドジャース・山本＝ロサンゼルス（共同）ドジャースの山本由伸は、12日のジャイアンツ戦でプロ野球のオリックス時代を含めて初めて1試合3本塁打を浴びた。三回に9番ハースにソロを打たれると、五回は8番ベーダーとハースに2者連続本塁打を許した。七回はピンチを招いて降板。「すごく悔しく思う」と唇をかんだ。しかし最速約158キロの直球を中心に投球内容に手応え